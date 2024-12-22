Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые совершили прорыв в лечении вирусных заболеваний

Nature: создан новый противовирусный препарат от COVID-19 и Эболы
close
Depositphotos

Ученые из Рокфеллеровского университета разработали принципиально новый класс противовирусных препаратов, который может стать прорывом в лечении различных вирусных заболеваний, таких как COVID-19 и лихорадка Эбола. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследовательская группа под руководством профессора Томаса Тушля создала новое соединение, воздействующее на фермент метилтрансферазу — ключевой элемент жизнедеятельности многих РНК-вирусов. В ходе работы ученые протестировали более 430 тысяч соединений, чтобы найти вещество, способное подавлять активность вирусного фермента NSP14.

Новый препарат продемонстрировал эффективность, сравнимую с уже известным средством Паксловидом, при лечении COVID-19 в экспериментах на мышах. Одним из ключевых преимуществ разработки является высокая стойкость к возникновению вирусной устойчивости при использовании комбинированной терапии с существующими противовирусными средствами.

Кроме того, разработанное соединение действует избирательно, воздействуя только на вирусные ферменты и не затрагивая человеческие клетки, что снижает риск побочных эффектов. В настоящее время исследователи продолжают работу над созданием препаратов для борьбы с другими вирусами, вызывающими РСВ (респираторно-синцитиальную инфекцию), лихорадку денге, Зика и оспу обезьян.

Ранее ученые обнаружили гигантский вирус, кодирующий ключевой белок жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами