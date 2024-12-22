Ученые совершили прорыв в лечении вирусных заболеваний

Ученые из Рокфеллеровского университета разработали принципиально новый класс противовирусных препаратов, который может стать прорывом в лечении различных вирусных заболеваний, таких как COVID-19 и лихорадка Эбола. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследовательская группа под руководством профессора Томаса Тушля создала новое соединение, воздействующее на фермент метилтрансферазу — ключевой элемент жизнедеятельности многих РНК-вирусов. В ходе работы ученые протестировали более 430 тысяч соединений, чтобы найти вещество, способное подавлять активность вирусного фермента NSP14.

Новый препарат продемонстрировал эффективность, сравнимую с уже известным средством Паксловидом, при лечении COVID-19 в экспериментах на мышах. Одним из ключевых преимуществ разработки является высокая стойкость к возникновению вирусной устойчивости при использовании комбинированной терапии с существующими противовирусными средствами.

Кроме того, разработанное соединение действует избирательно, воздействуя только на вирусные ферменты и не затрагивая человеческие клетки, что снижает риск побочных эффектов. В настоящее время исследователи продолжают работу над созданием препаратов для борьбы с другими вирусами, вызывающими РСВ (респираторно-синцитиальную инфекцию), лихорадку денге, Зика и оспу обезьян.

Ранее ученые обнаружили гигантский вирус, кодирующий ключевой белок жизни.