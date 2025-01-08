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Нейросеть научили прогнозировать концентрацию льдов в Арктике на год вперед

RSE: алгоритм рассчитал плотность арктических льдов с точностью 94%
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Global Look Press

Южнокорейские ученые из Ульсанского национального института науки и технологий разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) для предсказания изменений в арктических морских льдах на год вперед. Исследование опубликовано в научном журнале Remote Sensing of Environment (RSE).

Команда использовала алгоритм глубокого обучения UNET для создания этой модели, которая эффективно изучает сложные взаимосвязи между историческими изменениями концентрации морского льда в Арктике и главными климатическими факторами, включая температуру воздуха, температуру воды, солнечную радиацию и ветер.

UNET — среда глубокого обучения, которая позволяет ИИ анализировать и понимать взаимосвязи в спутниковых данных.

Модель продемонстрировала высокую точность среднесрочного и долгосрочного прогнозирования. Исследовательская группа зафиксировала среднюю ошибку прогноза менее 6% для прогнозов, сделанных на три, шесть и 12 месяцев.

Более того, нейросеть продемонстрировала стабильную прогностическую эффективность даже в периоды быстрого сокращения морского льда.

Во время значительных сезонов таяния летом 2007 и 2012 годов, новая модель поддерживала среднюю ошибку прогнозирования 7,07%, существенно снижая среднюю ошибку прогнозирования более чем вдвое по сравнению с существующими моделями, которые в среднем составляли 17,35%.

По словам авторов разработки, нейросеть способствует развитию арктического судоходства.

Ранее ученые допустили, что Арктика освободится от морского льда уже к 2027 году.

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