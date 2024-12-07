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Ученый допустил полный сход льда в Арктике к 2027 году

Климатолог Кокорин: в 2027 году лед в Северном Ледовитом океане может растаять

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Пресс-служба акции «Чистая Арктика»

В 2027 году лед в Северном Ледовитом океане может растаять, однако лишь на день и с вероятностью 3%. Такое мнение выразил в интервью для РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Согласно прогнозу ученых, такая ситуация может сложиться в сентябре 2027 года или позже. При этом в Гётеборгском университете представили исследование, согласно которому существует вероятность полного схода ледяного покрова в Арктике до 2030 года.

«Речь не идет о том, что Арктика растает. Речь идет о том, что с вероятностью 3% в один из дней сентября 2027 года или несколько позже в Арктике практически не будет льда. Это достаточно гипотетическое построение», — подчеркнул он.

При этом в оценочном докладе Росгидрометцентра об изменениях климата, опубликованном в 2022 году, сообщалось о возможном таянии льда в Арктике на один день с вероятностью в 5% в 2030-е годы.

До этого сообщалось, что потепление угрожает донным видам рыб в Северном Ледовитом океане.

Ранее ученые нашли циркуляцию токсичных «вечных» химикатов в водах Арктики.

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