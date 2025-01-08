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Ученые выяснили, какие растения первыми выбрались из воды на сушу

NatPlants: предки роголистников начали освоение земной суши 450 млн лет назад
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Доктор Танид де Карвалью/Nikon Small World Photomicrography

Американские ученые из Института Бойса Томпсона узнали, какие растения первыми начали выбираться из воды на сушу более 450 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Plants (NatPlants).

Команда расшифровала геномы десятков видов роголистников, представляющих все известные семейства в этой группе организмов. Роголистники распространены по всему земному шару — от полярного круга до тропиков.

Исследователи выяснили, что роголистники сохранили удивительно стабильные хромосомы несмотря на обособленное развитие на протяжении более 300 млн лет.

В отличие от многих растений, роголистники не испытали дупликации (дублирования генетического материала) всего генома.

Отсутствие дупликации привело к стабильным «аутосомам» — хромосомам, содержащим большую часть генетического материала организма.

Однако не все части генома роголистника были статичны. Исследование выявило наличие «дополнительных хромосом» — генетического материала, который не является необходимым для выживания, но может обеспечить неожиданные преимущества. Эти дополнительные хромосомы оказались гораздо более динамичны, быстро развиваются и варьируются даже в пределах отдельных растений.

Ученые обнаружили новую информацию о генах, участвующих в производстве флавоноидов (пигментов, защищающих от УФ-излучения), формировании устьиц (крошечных пор, регулирующих газообмен) и гормональной сигнализации.

Результаты помогли уточнить понимание того, как ранние наземные растения адаптировались к своей новой и сложной среде.

Ранее ученые выяснили, какие растения помогли восстановить жизнь на Земле после крупнейшего вымирания в истории.

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