Микропластик связан с раком и поражением многих органов, выяснили ученые

Китайские ученые из Чжэцзянского университета сельского и лесного хозяйства изучили воздействие микропластика на организм человека. Они нашли связь между концентрациями этого загрязнителя в тканях тела и многочисленными заболеваниями. Исследование опубликовано в научном журнале Trends in Analytical Chemistry (TrAC).

Команда проанализировала 61 научную работу о накоплении микро- и нанопластиковых частиц (МНЧ) в организме и 840 статей о токсикологических механизмах МНЧ.

Согласно выводам команды, фрагменты микропластика обнаруживали в коже, артериях, венах, тромбах, костном мозге, яичках, сперме, матке и плаценте. МНЧ также находили в пищеварительной системе на всей ее протяженности — от слюны до фекалий, печени и желчных камней.

В дыхательной системе МНЧ присутствовали повсюду, включая легочную ткань, а микроскопические волокна пластика были распространены в бронхоальвеолярной жидкости и мокроте.

Ученые выявили положительные корреляции между обилием частиц и определенными паталогиями, такими как воспалительные заболевания кишечника, тромбоз, рак шейки матки и миома матки.

Токсикологические тесты выявили окислительный стресс, вызванный МНЧ, митохондриальную дисфункцию, воспалительные реакции и апоптоз в различных типах клеток, а также проблемы на уровне органов, такие как начало нейродегенеративных заболеваний при пересечении гематоэнцефалического барьера.

Критически важным сигналом стало то, что измеренные уровни МНЧ обычно были выше в больных тканях. К таким случаям относились воспаления кишечника, фиброз легких и раковые опухоли.

Ученые отметили, что пока не существует эффективных способов удаления микропластика из организма человека.

Ранее стало известно, что чайные пакетики высвобождают миллионы частиц микропластика.