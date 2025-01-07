Стало известно, как «вечные химикаты» отравляют мозг

Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало выяснили, от каких генов зависит нейротоксическое действие пер- и полифторированных алкильных соединений (ПФАС). Исследование опубликовано в научном журнале ACS Chemical Neuroscience (ACS CN).

ПФАС называют «вечными химикатами» за счет их устойчивости к распаду в естественных условиях. Они сохраняются в воде, почве и организме человека. Более того, ПФАС могут проникать через защитный гематоэнцефалический барьер и накапливаться в мозговой ткани.

Несмотря на растущее количество свидетельств связи ПФАС с развитием рака, заболеваний эндокринной и репродуктивной систем организма, эти соединения широко применяются в производстве водоотталкивающих и жаростойких материалов.

В новом исследовании команда выявила 11 генов, которые могут служить ключом к пониманию мозговых реакций на «вечные химикаты».

Из шести протестированных типов ПФАС перфтороктановая кислота (ПФОА) оказалась наиболее активной. В прошлом ПФОА широко применяли для производства посуды с антипригарным покрытием.

Несмотря на небольшое поглощение, ПФОА изменила экспрессию почти 600 генов, тогда как ни одно другое соединение не повлияло более чем на 147 генов. В частности, ПФОА снизила экспрессию генов, участвующих в синаптическом росте и нейронной функции.

В целом было открыто шесть соединений, которые вызвали изменения в биологических путях, участвующих в передаче сигналов гипоксии, окислительном стрессе, синтезе белка и метаболизме аминокислот, каждый из которых имеет решающее значение для функционирования и развития нейронов.

Ученые отметили, что сами по себе ПФАС не являются токсичными, однако этот эффект появляется при накоплении веществ в организме. Это означает, что этим веществам нужно постепенно находить более безопасную замену.

Ранее исследователи обнаружили рекордные концентрации вредных ПФАС в ремешках для умных часов и фитнес-трекеров.