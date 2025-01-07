Ученые обнаружили звездную сокровищницу в Дуге Дракона

Международная группа ученых под руководством Фэнву Суна из Центра астрофизики Гарвард-Смитсоновского института обнаружила 44 звезды в галактике на расстоянии 6,5 миллиарда световых лет от Земли. Это стало возможным благодаря уникальной способности телескопа Джеймса Уэбба фиксировать слабый свет и явлению гравитационного линзирования. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Звезды были найдены в галактике, получившей название «Дуга Дракона», которая расположена за массивным скоплением галактик Abell 370. Гравитация этого скопления искривляет свет далеких объектов, растягивая галактику в удлиненную форму, напоминающую зеркальный коридор.

«Мы ожидали увидеть только саму галактику, но вместо этого смогли различить множество отдельных звезд», — отметил профессор Фэнву Сун.

Ранее астрономы с помощью телескопа Хаббл могли различить только около семи звезд в таких далеких галактиках. Однако мощные возможности Телескопа Уэбба открыли возможность наблюдать десятки звезд даже на таком большом расстоянии.

Большинство обнаруженных звезд оказались красными сверхгигантами — звездами на завершающей стадии своей жизни. Эти звезды отличаются от ранее найденных голубых сверхгигантов, их удалось различить благодаря чувствительности телескопа к инфракрасному излучению, позволяющей фиксировать звезды с более низкими температурами.

«Обнаружение столь большого числа звезд позволяет ученым не только изучать эволюцию галактик, но и исследовать одну из величайших загадок Вселенной — темную материю,» — добавил доктор Йосинобу Фудамото, соавтор исследования.

Ученые планируют продолжить наблюдения Дуги Дракона и других галактик, используя телескоп Джеймса Уэбба. Эти исследования могут привести к открытию сотен новых звезд во Вселенной, а также пролить свет на процессы формирования галактик.

Ранее ученых удивили изменения в структуре ядер галактик.