Ученых удивили изменения в структуре ядер галактик

Группа ученых из Китая выяснила, как изменяется структура одного из самых ярких объектов во Вселенной — активных галактических ядер. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Активные галактические ядра представляют собой гигантские черные дыры, расположенные в центрах галактик. Такие черные дыры поглощают материю и выделяют огромное количество энергии, что объясняет высокую яркость галактических ядер. Вблизи черных дыр находится так называемая широкополосная область, которая состоит из газа, излучающего свет. Этот газ создает характерные широкие эмиссионные линии в спектре ядер, которые предоставляют ценную информацию о том, как функционируют черные дыры и какие процессы происходят в их окрестностях.

В новом исследовании ученые обнаружили, что структура и поведение газа в ядрах галактик гораздо сложнее, чем считалось ранее. Ожидалось, что газ в широкополосных областях будет двигаться под воздействием гравитации черной дыры и радиационного давления, которое также может создавать выходящие потоки газа. Однако новые данные показали, что эти процессы могут сильно различаться в зависимости от яркости активного галактического ядра и других факторов.

Особое внимание было уделено необычному явлению, которое исследователи назвали «анти-дыхательным эффектом». Предполагалось, что с увеличением яркости галактического ядра газ будет расширяться, и время задержки света от разных широкополосных областей будет увеличиваться. Но наблюдения показали, что при увеличении яркости ядра задержка света, наоборот, уменьшалась.

По мнению ученых, результаты работы могут значительно повлиять на наше понимание процессов, происходящих в активных галактических ядрах, и помочь более точно изучать физику черных дыр.

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