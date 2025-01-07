Летучие мыши преодолевают гигантские расстояния, катаясь на бурях

Обыкновенные ночницы (Nyctalus noctula), одни из самых крупных летучих мышей в Европе, обладают уникальным способом преодолевать огромные расстояния во время миграции. Исследователи из Института Макса Планка выяснили, что эти млекопитающие используют для передвижения воздушные потоки, создаваемые бурями, и могут преодолевать до 383 километров за одну ночь. Работа опубликована в журнале Science.

Весной самки ночниц просыпаются после зимней спячки и отправляются к местам своего рождения на северо-восток Европы, чтобы создать свои материнские колонии. В пути они не могут запасать жир, как птицы, поэтому экономия энергии становится ключевой задачей.

С помощью миниатюрных датчиков, прикрепленных к спинам 71 летучей мыши, ученые наблюдали за их перемещениями в течение четырех недель. Данные показали, что летучие мыши выбирают ночи с особенными погодными условиями — перед приближением весеннего шторма. Когда теплый воздух поднимается, а атмосферное давление падает, создаются идеальные условия для «поездки» на хвостовом ветре. В такие ночи исследователи наблюдали массовые вылеты ночниц, которые двигались на большие расстояния, словно серферы, поймавшие волну.

Эти удивительные способности показывают, насколько адаптивны летучие мыши и как погода влияет на их поведение.

«Мы получили невероятный объем данных, который позволяет не только понять маршруты миграции, но и оценить, как летучие мыши реагируют на окружающую среду», — отметил доктор Эдвард Хурм, один из авторов работы.

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