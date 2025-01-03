Ученые разгадали загадку смены пола у деревьев грецкого ореха

Биологи из Калифорнийского университета в Дейвисе обнаружили генетический механизм, позволяющий деревьям грецкого ореха чередовать цветки разных полов в течение одного сезона. Оказалось что этот механизм сохранялся у орехов и их предков в течение 40 миллионов лет и имеет параллели с определением пола у людей и животных. Работа опубликована в журнале Science.

Грецкие орехи и их родственники, такие как гикори и пекан, чередуют мужские и женские цветки в течение сезона — это было замечено еще Чарльзом Дарвином в 1877 году. Исследователи смогли связать данное явление с определенными генами.

В ходе работы были использованы данные из программы селекции грецких орехов Калифорнийского университета в Дейвисе, а также геномы диких деревьев черного ореха Северной Калифорнии. Было выявлено, что чередование полов связано с двумя вариантами одного гена, сохраняющегося у орехов в течение 40 миллионов лет.

Этот механизм напоминает балансировку половых хромосом у животных, где структурные вариации, такие как X и Y хромосомы, поддерживаются в равновесии. Похожая генетическая система была обнаружена и у пекана, но она сформировалась раньше и расположена в другой части генома.

По мнению ученых, результаты работы подчеркивают уникальность и устойчивость эволюционных механизмов, позволяющих деревьям избегать самоопыления и сохранять генетическое разнообразие.

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