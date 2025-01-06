Ученые выяснили, зачем коренные американцы собирали ядовитую рыбу

Ученые из Университета Пенсильвании установили, что коренные американцы могли использовать кости ядовитой рыбы вида Striped burrfish для строительства. Результаты исследования опубликованы в журнале Anthropological Archaeology (AnthropoArch).

Археологи обнаружили доказательства, что древнее племя Калуса, обитавшее на территории современной Флориды, активно ловило ядовитую рыбу Striped burrfish (полосатый репейник) семейства дикобразовых (*Diodontidae*). На раскопках археологического объекта Маунд-Ки на юго-западе Флориды были найдены обширные залежи костей этой опасной рыбы, выделяющей смертельно опасный яд — тетродотоксин.

Кости полосатого репейника обнаруживались и в других регионах США, однако во Флориде их концентрация оказалась наибольшей. Это натолкнуло исследователей на мысль, что ядовитая рыба играла особую роль в жизни местного населения.

Антрополог Университета Пенсильвании Изабель Холланд-Люлевич считает, что племя Калуса нашло уникальные способы использования рыбы. По ее словам, шипы и кости могли применяться для создания инструментов, украшений или использоваться в строительстве. Также ученые предполагают, что полосатый репейник мог играть роль в обрядах или ритуалах.

Исследователи также допускают, что кости рыбы применялись для изготовления боевых шлемов с угрожающими шипами. Эта гипотеза основана на этнографических параллелях с другими индейскими племенами, которые использовали животных и их части для символических целей.

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