Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, зачем коренные американцы собирали ядовитую рыбу

AntArch: коренные американцы могли использовать ядовитую рыбу в строительстве
close
Andrea Izzotti/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Пенсильвании установили, что коренные американцы могли использовать кости ядовитой рыбы вида Striped burrfish для строительства. Результаты исследования опубликованы в журнале Anthropological Archaeology (AnthropoArch).

Археологи обнаружили доказательства, что древнее племя Калуса, обитавшее на территории современной Флориды, активно ловило ядовитую рыбу Striped burrfish (полосатый репейник) семейства дикобразовых (*Diodontidae*). На раскопках археологического объекта Маунд-Ки на юго-западе Флориды были найдены обширные залежи костей этой опасной рыбы, выделяющей смертельно опасный яд — тетродотоксин.

Кости полосатого репейника обнаруживались и в других регионах США, однако во Флориде их концентрация оказалась наибольшей. Это натолкнуло исследователей на мысль, что ядовитая рыба играла особую роль в жизни местного населения.

Антрополог Университета Пенсильвании Изабель Холланд-Люлевич считает, что племя Калуса нашло уникальные способы использования рыбы. По ее словам, шипы и кости могли применяться для создания инструментов, украшений или использоваться в строительстве. Также ученые предполагают, что полосатый репейник мог играть роль в обрядах или ритуалах.

Исследователи также допускают, что кости рыбы применялись для изготовления боевых шлемов с угрожающими шипами. Эта гипотеза основана на этнографических параллелях с другими индейскими племенами, которые использовали животных и их части для символических целей.

Ранее новосибирский серпентарий начал разводить уникальную гадюку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами