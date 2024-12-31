Новосибирский серпентарий начал разводить уникальную гадюку

Специалисты из единственного в России серпентария, который находится в Новосибирске, начали эксперимент по разведению в неволе гадюки Никольского, чей яд может стать основой для создания противоопухолевого средства. Об этом сообщил ТАСС директор Сибирского серпентария Алексей Гладких.

По его словам, яд этой гадюки отличается уникальным биохимическим составом, что делает его интересным как с научной, так и с практической точки зрения. В перспективе он может использоваться для создания новых фармацевтических препаратов, отметил Гладких.

Гадюка Никольского обитает в лесостепных зонах Восточной Европы. Ранее ученые изучали свойства ее яда в рамках борьбы с коронавирусом. Недавние исследования ученых из Университета Авейру в Португалии показали, что ядом этой змеи можно лечить опухоли.

Гладких объяснил, что яд гадюки Никольского содержит фермент фосфолипаза А2, который обладает свойством, полезным для борьбы с опухолями, — избирательной цитотоксичностью — это способность поражать только определенные клетки. В настоящее время ученые Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова ведут соответствующие исследования.

Директор серпентария добавил, что разведение змей уже началось. Он уточнил, что это довольно длительный процесс.

Ранее в Москве подростка укусила ядовитая змея, которую держали дома родители.