Найден самый крупный из известных мезозавров

Ученые из Уругвая и Франции обнаружили в лагерштеттах на северо-востоке Уругвая останки крупнейшего из известных мезозавров — древнего морского ящера, жившего более 250 миллионов лет назад. Гигант, окаменелости которого были найдены, втрое превосходил размеры своих сородичей. Находка описана в журнале Fossil Studies.

Ученые отметили, что раньше длина мезозавров оценивалась в среднем в 70 сантиметров. Однако размеры представителя нового вида при жизни достигали 1,5–2 метров.

Находка включала части черепа, позвоночника и нескольких костей. Несмотря на фрагментарность останков, ученые точно определили размеры древнего ящера. Череп гиганта достигал 15–20 сантиметров, что подчеркивает его исключительные пропорции.

По данным журнала, мезозавры выступают одними из первых позвоночных, которые вернулись к жизни в воде после выхода их предков на сушу. Они обитали у берегов древнего суперконтинента Гондвана, предшественника современных Африки и Южной Америки. Благодаря длинному телу, мощному хвосту и плавательным конечностям мезозавры были отличными пловцами, хотя некоторые могли вести полуводный образ жизни.

Исследователи предполагают, что столь внушительные размеры уругвайского мезозавра связаны с долгожительством и комфортными условиями в прибрежных водах. Это открытие также подтверждает эволюционную тенденцию ранних амниот — предков рептилий, птиц и млекопитающих — к увеличению размеров.

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