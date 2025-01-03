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В Великобритании показали загадочные следы динозавров

Oxford: найдены новые следы на британском «шоссе динозавров»
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Oxford University Museum of Natural History

Ученые из университетов Оксфорда и Бирмингема нашли в карьере графства Оксфордшир около 200 следов динозавров, возраст которых оценивается в 166 миллионов лет. Это крупнейшая находка подобного рода в Великобритании. Об этом сообщает портал University of Oxford.

Следы были найдены благодаря внимательности рабочего карьера, который во время работы экскаватора заметил необычные бугры в земле. Вскоре после этого начались раскопки, в результате которых были обнаружены пять широких троп. Самая длинная из них простиралась более чем на 150 метров.

Четыре тропы принадлежали длинношеим травоядным динозаврам. Пятая, судя по характерным трехпалым следам с когтями, была оставлена девятиметровым плотоядным мегалозавром. Исследователи предполагают, что следы сохранились благодаря погодным условиям.

«Возможно, сильный шторм принес осадки, которые засыпали следы, защитив их от разрушения», — сообщил палеобиолог Ричард Батлер, соавтор работы.

До этого открытия в 1997 году в том же районе были найдены 40 троп динозавров, некоторые из которых достигали длины 180 метров. Однако нынешняя находка значительно превосходит предыдущую по масштабам.

Работник карьера Гари Джонсон, чья наблюдательность привела к раскопкам, назвал момент открытия незабываемым. «Я думал, что я первый, кто видит это. Это было настолько нереально – невероятное чувство, от которого пробирает дрожь», — поделился он.

Ученые отметили, что столь обширные скопления следов динозавров встречаются крайне редко, и карьер может стать одним из крупнейших мировых памятников следов динозавров.

Ранее в Китае нашли новый вид травоядных динозавров.

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