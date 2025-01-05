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Российские ученые выяснили, как спасти самолет из облака вулканического пепла

В ПНИПУ смоделировали действие выброса вулкана на турбореактивные авиадвигатели
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Большаков Илья/фотоконкурс «Снимай науку!»

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выяснили, как облака вулканического пепла влияют на работу авиационных двигателей. Работа призвана повысить безопасность авиаперелетов в зонах действующих вулканов, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Как уточнили в Пермском Политехе, скопление частиц вулканической сажи на сопле воздушного судна может вызвать отказ двигателя.

Попадая на поверхность лопаток соплового аппарата турбины, частицы охлаждаются и кристаллизуются, образуя отложения. Пространство между лопатками уменьшается. Это ведет к потере газодинамической устойчивости компрессора и выключению двигателя, объяснили специалисты.

В 1989 году полет лайнера Boeing 747 над извергающимся вулканом Редаут на Аляске едва не закончился трагедий. Самолет попал в плотное облако пепла на высоте 7,5 километра, после чего у него отключились все четыре турбины. Авиакатастрофы удалось избежать лишь благодаря мастерству экипажа.

Исследователи ПНИПУ совместно с научными сотрудниками АО «ОДК-Авиадвигатели» впервые численно оценили объемы высокотемпературных зон в тракте силовой установки самолетов, где частицы пепла переходят в жидкую фазу и становятся угрозой безопасности.

Как показали расчеты, понижение тяги авиадвигателей до малого газа в вулканическом облаке замедляет образование отложений на сопловом аппарате, тогда как попытка набрать высоту — увеличивает площадь плавления пепла на 81%. В связи с этим пилотам рекомендуется не пытаться подняться над зоной выброса, а покинуть ее на малой тяге с разворотом на 180 градусов.

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