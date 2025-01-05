Российские ученые выяснили, как спасти самолет из облака вулканического пепла

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выяснили, как облака вулканического пепла влияют на работу авиационных двигателей. Работа призвана повысить безопасность авиаперелетов в зонах действующих вулканов, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Как уточнили в Пермском Политехе, скопление частиц вулканической сажи на сопле воздушного судна может вызвать отказ двигателя.

Попадая на поверхность лопаток соплового аппарата турбины, частицы охлаждаются и кристаллизуются, образуя отложения. Пространство между лопатками уменьшается. Это ведет к потере газодинамической устойчивости компрессора и выключению двигателя, объяснили специалисты.

В 1989 году полет лайнера Boeing 747 над извергающимся вулканом Редаут на Аляске едва не закончился трагедий. Самолет попал в плотное облако пепла на высоте 7,5 километра, после чего у него отключились все четыре турбины. Авиакатастрофы удалось избежать лишь благодаря мастерству экипажа.

Исследователи ПНИПУ совместно с научными сотрудниками АО «ОДК-Авиадвигатели» впервые численно оценили объемы высокотемпературных зон в тракте силовой установки самолетов, где частицы пепла переходят в жидкую фазу и становятся угрозой безопасности.

Как показали расчеты, понижение тяги авиадвигателей до малого газа в вулканическом облаке замедляет образование отложений на сопловом аппарате, тогда как попытка набрать высоту — увеличивает площадь плавления пепла на 81%. В связи с этим пилотам рекомендуется не пытаться подняться над зоной выброса, а покинуть ее на малой тяге с разворотом на 180 градусов.

Ранее в России нашли способ сократить простои нефтегазовых предприятий из-за ремонта оборудования.