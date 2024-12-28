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Российские ученые нашли способ сократить простои предприятий из-за поломок техники

В ПНИПУ разработали подход для снижения издержек ремонта оборудования
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Максим Богодвид/РИА Новости

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ сократить простои производства из-за поломок промышленного оборудования и снизить расходы денег на его ремонт. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

По словам специалистов, появление неисправности или выходе даже одного агрегата из строя приводит к издержкам и задержкам в работе предприятий. Однако создание больших запасов деталей на промышленных площадках представляется нецелесообразным.

В Пермском политехе предложили оптимизировать систему обслуживания и заказа необходимого количества запасных единиц для материальной базы предприятий. Такой метод должен свести к минимуму простой сломанных машин и снизит эксплуатационные расходы.

По словам старшего преподавателя кафедры микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ Карины Лейзгольд, для расчета количества необходимых запчастей необходимо собрать информацию о производительности и времени работы однотипных объектов. Эти данные позволяют вычислить вероятное время поломки каждой из установок. Таким образом руководству предприятия становится проще планировать закупки запчастей и вовремя обслуживать агрегаты.

Политехники уточнили, что такой подход учитывает только однотипные невосстанавливаемые объекты, которые заменяются новыми при поломках.

Предложенную методику проверили при помощи расчета необходимого количества погружных электродвигателей на одном из нефтяных месторождений. Прогноз сделали на основе выборки данных с 18 скважин за шесть лет. Тесты показали, что способ точно предсказал количество запчастей, которые потребовались для ремонта оборудования.

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