Красные шорты перестали помогать в схватках борцам и боксерам, выяснили ученые

SciRep: преимущество красной униформы в боевых видах спорта сошло на нет

Международная группа ученых из Великобритании и Нидерландов установила, что униформа красного цвета перестала давать преимущество в спортивных поединках. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

В 2005 году специалисты Даремского университета в Великобритании выяснили, что ношение красного повышает шансы на победу в боевых видах спорта.

Новое исследование рассматривало гораздо большее количество турниров и проверяло, дает ли ношение красного цвета конкурентное преимущество спортсменам. Основное внимание уделялось видам спорта с близким контактом, включая бокс, тхэквондо и борьбу.

Во всех трех видах спорта спортсменам для каждого поединка была назначена спортивная форма красного или синего цвета.

Оценив более 6500 индивидуальных результатов соревнований, команда сосредоточилась на близких поединках с небольшой разницей в очках.

До 2005 года, когда было опубликовано оригинальное исследование, у красной одежды было некоторое преимущество: 56% побед среди близких по силам соперников достались спортсмену в красном.

Однако более поздние данные до 2020 года показывают, что преимущество исчезло.

Команда предполагает, что за этим могут стоять изменения правил и технологии, устраняющие предвзятость судей.

Одной из причин преимущества красных, по-видимому, была предвзятость в восприятии судей. До 2005 года судьи в единоборствах играли более важную роль в назначении очков. Сегодня подсчет очков все больше поддерживается технологиями.

Помимо технологических достижений, уточнение правил в последние годы означает, что остается меньше возможностей для интерпретации при начислении очков.

Наконец, осознание первоначального преимущества красного цвета могло снизить его силу за годы, прошедшие с момента проведения первого исследования.

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