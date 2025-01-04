В Британии заявили о возможном прорыве в создании вакцины против рака в 2025 году

The Economist: 2025 год может стать прорывным в создании вакцины против рака

В 2025 году может начаться новый этап в создании вакцины против рака, что ознаменует прорыв в этой области. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на ученых.

Авторы отметили, что испытания вакцины против рака увенчались успехом. Последние образцы показали эффективность. В настоящее время ученые исследуют действие препарата против опухолей кожи, мозга и легких.

«Есть надежда, что вакцины от рака продвинутся до точки, где они снизят необходимость в более инвазивных методах лечения, таких как химиотерапия или хирургия», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что для создания вакцины ученым нужны образцы опухоли. После этого специалисты проводят секвенирование ее генома и ищут все варианты генетических мутаций.

В конце декабря группа ученых из Национального центра нанотехнологий Китайской академии наук разработала нановакцину на основе антигенов опухолевой мембраны. Препарат показал высокую эффективность при испытаниях на мышах.

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