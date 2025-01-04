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Земля в субботу подойдет на минимальное расстояние к Солнцу

Земляне смогут наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году 4 января
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NASA/SDO

Земля в субботу подойдет на минимальное расстояние к Солнцу, что позволит наблюдать самый большой диск звезды в наступившем 2025 году. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

«4 января — Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца», — говорится в сообщении.

А 16 января ожидается противостояние Марса. В этот день будут наилучшие условия для наблюдения Красной планеты, добавили астрономы.

В декабре сообщалось, что астрономы с помощью телескопа «Хаббл» впервые сделали детальный снимок квазара 3C 273 — одного из самых ярких объектов во Вселенной, питаемого огромной черной дырой. Исследователи впервые смогли изучить его структуру на расстоянии всего 16 тысяч световых лет от черной дыры. Удалось установить, что излучение, вырывающееся из центра квазара (джет), простирается на 300 тысяч световых лет. Анализ показал, что частицы в джете ускоряются по мере удаления от черной дыры.

Следующим шагом станет использование телескопа «Джеймс Уэбб» для изучения квазара в инфракрасном спектре. Это может дать новые ответы на вопросы о природе подобных объектов.

Ранее телескоп «Джеймс Уэбб» нашел новую «суперпушистую» планету.

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