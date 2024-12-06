Телескоп Хаббл впервые увидел самый яркий во Вселенной квазар вблизи

Астрономы с помощью телескопа Хаббл впервые сделали детальный снимок квазара 3C 273 — одного из самых ярких объектов во Вселенной, питаемого огромной черной дырой. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Квазар — активное ядро галактики, светимость которого превышает яркость всех звезд в галактике, вместе взятых. Он питается материей, которая падает на сверхмассивную черную дыру в центре.

3C 273, находящийся на расстоянии 2,5 миллиарда световых лет от Земли, стал первым обнаруженным квазаром. Его открыл астроном Маартен Шмидт в 1963 году.

В наше время телескоп Хаббл позволил заглянуть вглубь этого квазара. Исследователи впервые смогли изучить его структуру на расстоянии всего 16 тысяч световых лет от черной дыры.

Удалось установить, что излучение, вырывающееся из центра квазара (джет), простирается на 300 тысяч световых лет. Анализ показал, что частицы в джете ускоряются по мере удаления от черной дыры.

«Хаббл позволил нам увидеть детали, которые ранее были недоступны для наблюдения», — отметил Бин Жэнь, ведущий исследователь из Обсерватории Лазурного берега.

Следующим шагом станет использование телескопа Джеймс Уэбб для изучения квазара в инфракрасном спектре. Это может дать новые ответы на вопросы о природе подобных объектов.

Квазары, разбросанные по всему небу в количестве не менее миллиона, остаются важными объектами для астрономических наблюдений, особенно для изучения эволюции галактик и черных дыр.

Ранее телескоп Джеймс Уэбб нашел новую «суперпушистую» планету.