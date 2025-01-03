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В Белоруссии зарегистрировали клеточный продукт против опухолей

В Белоруссии зарегистрировали противоопухолевый клеточный продукт
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Wikimedia Commons

В Белоруссии зарегистрирован первый в стране противоопухолевый клеточный продукт, основанный на клетках-киллерах. Об этом сообщило издание «Медицинский вестник».

Разработка технологии принадлежит специалистам Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

«В нашей стране был впервые утвержден противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт, созданный из природных киллерных клеток человека. Клеточная иммунотерапия сейчас активно используется в клинической практике, в частности при лечении онкологических заболеваний», — указывается в публикации.

Также подчеркивается, что данный подход служит дополнением к традиционным методам лечения, помогая уменьшить токсичность химиотерапевтических препаратов и повысить эффективность лечения.

Для оказания медицинской помощи пациентам разрабатываются биомедицинские клеточные продукты — это трансплантационный материал, полученный на основе клеток человека, на которые не было наложено значительных манипуляций, за исключением эмбриональных, фетальных стволовых и половых клеток.

27 декабря Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что российский препарат для лечения рака предстательной железы получил регистрационное удостоверение.

Ранее в России выявили основные проблемы лечения рака.

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