Найден неожиданный способ повысить эффективность вакцин

Ученые из Университета Джеймса Кука (Австралия), обнаружили, что экстрацеллюлярные везикулы спирулины обладают огромным потенциалом как новые адъюванты для вакцин — вещества, которые усиливают иммунный ответ. Работа опубликована в журнале Journal of Extracellular Biology (JEB).

Везикулы — это маленькие пузырьки, которые клетки организма могут выделять в окружающую среду. Эти частицы играют важную роль в межклеточной коммуникации, передаче информации и веществ между клетками. В случае со спирулиной экстрацеллюлярные везикулы (ЭЦВ) содержат различные молекулы, которые могут стимулировать иммунный ответ.

В ходе экспериментов с мышами исследователи выяснили, что введение везикул в организм оказывает противовоспалительное действие, не вызывая при этом негативных последствий. Этот эффект был стабильным даже после нескольких инъекций, что навело ученых на мысль о том, что ЭЦВ спирулины могут способствовать усилению иммунного ответа без риска побочных реакций.

Далее исследователи использовали передовые методы, включая крио-микроскопию и масс-спектрометрию, для изоляции и анализа ЭЦВ и их белков. Оказалось, что при сочетании ЭЦВ с вакцинными антигенами иммунный ответ на конкретный белок возрастал в 1000 раз по сравнению с обычной инъекцией вакцины. Более того, ученые смогли генетически модифицировать спирулину, чтобы она производила определенные вакцинные антигены, что открывает путь к более дешевому и масштабируемому производству вакцин.

«Спирулина очень доступна в культивации, и с помощью генетической инженерии можно производить большие объемы антигенов и везикул, что делает производство вакцин более экономически эффективным,» — отметил доктор Фаруг Шарифпур, руководитель исследования.

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