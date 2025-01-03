Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдена «грандиозная» спиральная галактика

A&A: массивная галактика обнаружена через миллиард лет после Большого Взрыва
close
NASA/ESA/Hubble Heritage Team/AURA/B. Whitmore et al.

С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба ученые из Университета Женевы открыли новую необычную галактику, которую назвали Zhúlóng — в честь китайского мифологического Огненного Дракона. Эта спиральная галактика «грандиозного дизайна» существовала уже через миллиард лет после Большого взрыва. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Галактики, которые относят к типу «грандиозного дизайна», характеризуются ярко выраженными спиральными рукавами, отходящими от центрального яркого участка. Эти структуры довольно редко встречаются в ранней Вселенной и почти полностью исчезают после периода около 11,5 миллиардов лет назад.

Zhúlóng была обнаружена в рамках программы PANORAMIC, нацеленной на изучение галактик в эпоху Космической Зари — первых миллиардов лет после Большого взрыва. Галактика оказалась не только обладающей «грандиозным дизайном», но и крупной: ее диаметр составляет около 62 тысяч световых лет, а масса сопоставима с массой Млечного Пути.

Zhúlóng имеет характеристики уже зрелой системы: классическое центральное утолщение, звездообразующий диск и спиральные рукава, которые начинаются на противоположных концах галактики и охватывают всю ее структуру. В центре галактики находится массивная черная дыра, которая, судя по данным, находится в состоянии покоя. Это указывает на то, что звездообразование в ней постепенно замедляется, составляя от 20 до 155 солнечных масс в год.

«Наличие всех этих характеристик делает Zhúlóng уникальной галактикой, что подчеркивает стремительные темпы формирования и развития массивных систем в ранней Вселенной», — отмечают авторы исследования.

В настоящее время галактика Zhúlóng считается самым древним известным примером спиральной галактики, а ее открытие свидетельствует о том, что сложные галактики могли сформироваться гораздо раньше, чем предполагалось.

Ранее магнитная буря на Земле усилилась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами