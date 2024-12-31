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В Греции нашли прижизненный портрет последнего императора Византии

В греческом монастыре нашли прижизненный портрет последнего императора Византии
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Todor Stoyanov-Raveo/Shutterstock/FOTODOM

Греческие археологи в монастыре Таксиархон на полуострове Пелопоннес обнаружили прижизненный портрет последнего византийского императора Константина XI Палеолога, который правил с 1449 по 1453 год. Об этом сообщили в Министерстве культуры Греции.

В ходе реставрации в монастырской церкви были найдены два слоя фресок поздневизантийского периода, среди которых археолог Анастасия Кумуси выявила уникальный портрет императора, датированный серединой XV века. Министр культуры Лина Мендони подчеркивает важность работы инспекции древностей по сохранению исторических памятников.

На фреске изображен Константин XI в короне и мантии, украшенной двуглавым орлом — символом династии Палеологов. Император был связан с реконструкцией монастыря через своих братьев, правивших регионом Морея, которые финансировали его обновление.

26 декабря сообщалось, что Британские археологи из Оксфордского университета при участии польских коллег из Варшавского университета дали новый ответ на вопрос о причинах начала упадка Византии. По их мнению, ее упадок не был связан с болезнями и климатом.

Ранее ученые нашли в Болгарии золото Византийской империи.

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