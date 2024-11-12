Ученые обучили ИИ точно предсказывать возмущения в радиационном поясе Земли

Американские ученые из Университета Северной Каролины и Лос-Аламосской национальной лаборатории использовали технологии искусственного интеллекта (ИИ) для совершенствования прогнозов об активности электронов в радиационном поясе Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Space Weather.

Отрицательно заряженные частицы во внешнем радиационном кольце нашей планеты движутся на околосветовых скоростях и представляют серьезную угрозу для космического оборудования, вызывая сбои в работе электроники.

Для обучения алгоритма под названием Predictive MeV Electron—Medium Earth Orbit (PreMevE-MEO) команда использовала данные 12 спутников системы GPS на средней околоземной орбите и один геосинхронный аппарат на

низкой околоземной орбите.

В результате исследователи показали, что можно делать высокоточные прогнозы, основанные на наблюдениях с помощью существующей космической инфраструктуры.

Модель имеет потенциал стать ценным инструментом оперативного предупреждения о космической погоде, отметили авторы разработки.

Ранее ученые обнаружили на орбите Земли опасные электроны, возникающие во время гроз.