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Ученые выяснили, почему звери и птицы бросают своих партнеров

The Guardian: социальная моногамия свойственна менее чем 10% видов млекопитающих
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Depositphotos

Австралийские ученые из Университета Маккуори в Сиднее определили факторы, заставляющие животных бросать своих партнеров. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По словам специалистов, в социальной моногамии живут вместе и формируют прочные связи. При этом сексуальная верность в паре остается отдельным вопросом. Среди млекопитающих социальная моногамия наблюдается менее чем у 10% видов.

Исследователи отметили, что, в отличие от млекопитающих, у птиц оба партнера равноправно заботятся о потомстве, из-за чего пернатые более склонны к долговременному партнерству и сексуальной моногамии.

Одним из наиболее ярких примеров моногамии среди птиц считается странствующий альбатрос, который живет до 50 лет и обычно выбирает пару на всю жизнь. Если особь теряет партнера, ей требуются годы на поиск новой любви и возобновление размножения.

Странствующие откладывают только одно яйцо каждый сезон, поэтому один из родителей должен все время оставаться в гнезде, тогда как второй в это время добывает корм.

По словам ученых, моногамия в животном мире напрямую зависит от продолжительности жизни того или иного вида. Долгоживущие виды предпочитают оставаться с выбранным партнером, тогда как короткоживущие виды увеличивают свои возможности для размножения за счет спариваний с большим числом особей.

Другие факторы, которые могут подталкивать животных к смене партнера, включают высокий уровень смертности и диспропорцию в соотношении численности особей полов.

Оба нюанса усиливают конкуренцию за партнеров, создавая соблазн для представителей меньшинства сожительствовать с кем-то более привлекательным, отметили исследователи.

Ранее ученые обнаружили, что один вид акул начал размножаться необычным способом.

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