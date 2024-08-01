Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Акулы-собаки начали размножаться с помощью «непорочного зачатия», выяснили ученые

SciRep: зафиксирован первый случай партогенеза у уязвимых акул-собак

close
100%
Global Look Press

Итальянские ученые из Экспериментального института зоопрофилактики Пьемонта обнаружили первый случай «непорочного зачатия» среди акул вида Mustelus mustelus, известных как акулы-собаки или европейские куньи акулы. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Специалисты выяснили, что у двух самок акул-собак, живущих в аквариуме Кала Гоноле на острове Сардиния, с 2020 года рождаются детеныши.

«Непорочное зачатие», или партогенез, при котором потомство может рождаться из неоплодотворенных яиц, встречается более чем у 15 тыс. видов, но до сих пор до конца не изучен.

Акула-собака представляет собой акулу среднего размера, обитающую на мелководье и потенциально способную прожить до 25 лет. Вид классифицируется как уязвимый. По оценкам, в течение следующих нескольких десятилетий ее популяция может сократиться вдвое.

Исследователи изучили ДНК потомства, чтобы исключить возможность того, что они были зачаты в результате длительного хранения спермы матерями.

Авторы статьи также отметили, что только одна из акул, рожденных в результате партеногенеза в аквариуме, до сих пор жива. Две взрослые особи «находятся в добром здравии», разделяя большой выставочный резервуар с другими средиземноморскими морскими видами.

Ранее ученые выяснили, каким образом гренландские акулы доживают до 500 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами