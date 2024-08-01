Акулы-собаки начали размножаться с помощью «непорочного зачатия», выяснили ученые

Итальянские ученые из Экспериментального института зоопрофилактики Пьемонта обнаружили первый случай «непорочного зачатия» среди акул вида Mustelus mustelus, известных как акулы-собаки или европейские куньи акулы. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Специалисты выяснили, что у двух самок акул-собак, живущих в аквариуме Кала Гоноле на острове Сардиния, с 2020 года рождаются детеныши.

«Непорочное зачатие», или партогенез, при котором потомство может рождаться из неоплодотворенных яиц, встречается более чем у 15 тыс. видов, но до сих пор до конца не изучен.

Акула-собака представляет собой акулу среднего размера, обитающую на мелководье и потенциально способную прожить до 25 лет. Вид классифицируется как уязвимый. По оценкам, в течение следующих нескольких десятилетий ее популяция может сократиться вдвое.

Исследователи изучили ДНК потомства, чтобы исключить возможность того, что они были зачаты в результате длительного хранения спермы матерями.

Авторы статьи также отметили, что только одна из акул, рожденных в результате партеногенеза в аквариуме, до сих пор жива. Две взрослые особи «находятся в добром здравии», разделяя большой выставочный резервуар с другими средиземноморскими морскими видами.

Ранее ученые выяснили, каким образом гренландские акулы доживают до 500 лет.