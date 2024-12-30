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Раскрыты новые факторы, подавляющие рост бактерий

CommsBio: генетические и экологические факторы могут мешать развитию микробов
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Depositphotos

Японские ученые из Университета Цукубы с помощью машинного обучения проанализировали факторы генетического и экологического воздействия на рост бактерий. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Команда выяснила действие 48 химических веществ на 115 различных штаммов бактерий, выращенных в лаборатории. Результаты показали, что химические вещества окружающей среды, влияющие на бактериальное развитие, оказывают различное воздействие в зависимости от количества присутствующего сахара.

Затем генно-химическое взаимодействие оценили с использованием теоретической модели, демонстрирующей, что изменения роста, возникающие в результате генетических и экологических различий, компенсируют друг друга.

По словам ученых, обнаруженный компенсирующий эффект может представлять собой общую стратегию выживания бактерий в естественной среде. Эти сведения повысят эффективность промышленного использования бактериальных культур.

Ранее в России начали тестировать методы очистки воды от мазута с помощью бактерий.

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