Раскрыты новые факторы, подавляющие рост бактерий

CommsBio: генетические и экологические факторы могут мешать развитию микробов

Японские ученые из Университета Цукубы с помощью машинного обучения проанализировали факторы генетического и экологического воздействия на рост бактерий. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Команда выяснила действие 48 химических веществ на 115 различных штаммов бактерий, выращенных в лаборатории. Результаты показали, что химические вещества окружающей среды, влияющие на бактериальное развитие, оказывают различное воздействие в зависимости от количества присутствующего сахара.

Затем генно-химическое взаимодействие оценили с использованием теоретической модели, демонстрирующей, что изменения роста, возникающие в результате генетических и экологических различий, компенсируют друг друга.

По словам ученых, обнаруженный компенсирующий эффект может представлять собой общую стратегию выживания бактерий в естественной среде. Эти сведения повысят эффективность промышленного использования бактериальных культур.

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