Открыты гигантские запасы водорода, способные веками снабжать энергией все человечество

Недра Земли содержат колоссальные запасы водорода, небольшой части которых хватит на обеспечение энергозатрат всего человечества в течение сотен лет. К такому выводу пришли ученые Геологической службы США. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Как показал новый анализ, в породах и подземных резервуарах находится примерно 5,6 трлн тонн водорода, что в 26 раз больше известных залежей нефти (1,6 трлн баррелей весом около 0,15 тонны каждый).

Специалисты отметили, что основной объем водородных ресурсов находится слишком глубоко под землей, чтобы до него можно было добраться. Однако даже доступные 2%, или 112 млрд тонн водорода позволят человечеству полностью отказаться от сжигания углеводородного топлива примерно на 200 лет.

«Энергия, высвобождаемая таким количеством водорода, примерно в два раза превышает энергию, хранящуюся во всех известных запасах природного газа на Земле», — утверждают авторы открытия.

Чтобы оценить количество водорода под землей, исследователи использовали модель, учитывающую три параметра: скорость образования газа под землей, его количество в природных резервуарах и объем потери в результате утечек в атмосферу и других факторов.

До недавнего времени ученые не знали, может ли водород накапливаться под землей в большом количестве. Однако за последние годы были обнаружены огромные природные резервуары газа на западе Африки и в Албании.

В дальнейшем геологи намерены усовершенствовать методы поиска новых водородных месторождений.

Ранее ученые научились добывать водород из старых банок и морской воды.