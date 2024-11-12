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Ученые нашли связь между загрязнением атмосферы и риском аутизма у детей

BrainMed: твердые частицы и оксиды азота в воздухе влияют на функции мозга плода

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Depositphotos

Воздействие загрязняющих частиц в воздухе может нарушать функции мозга в критические периоды его развития, провоцируя аутизм. К такому выводу пришли израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме. Исследование опубликовано в научном журнале Brain Medicine (BrainMed).

«Различные виды неврологических расстройств, включая расстройства аутистического спектра (РАС), могут быть связаны с этим фактором окружающей среды. Время воздействия, по-видимому, имеет решающее значение, с повышенной уязвимостью во время пренатального развития и раннего детства, когда происходят критические процессы нейроразвития», — отметил ведущий автор работы, профессор Хайтам Амаль.

Команда определила основные пути, посредством которых атмосферные загрязнители могут влиять на развитие РАС. Среди них нитрозативный стресс, вызванный оксидом азота, нейровоспаление и оксилительный стресс, нарушение работы нейромедиаторных систем, эпигенетические модификации, сбои в работе эндокринной системы и метаболических путей.

По словам исследователей, особую обеспокоенность вызывает открытие, что микропыль PM2.5 и оксиды азота способны проникать через плаценту и влиять на развитие мозга плода. Открытие поднимает важные вопросы о мерах защиты беременных женщин в сильно загрязненных районах.

Ранее ученые нашли характерные отличия в нейронах детей с аутизмом.

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