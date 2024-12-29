Стало известно, когда голодание может «омолодить» кости

Ученые из Лозаннского университета установили, что периодическое голодание в сочетании с локальной терапией белком Wnt3a способствует восстановлению костной ткани у пожилых мышей. Результаты исследования опубликованы в eLife.

Ученые установили, что ключевую роль в старении костей играют остеопрогениторы — клетки, которые создают новую костную ткань. Однако с возрастом их количество и функции снижаются, что ограничивает способность костей к регенерации.

Особенно подвержены возрастным изменениям голеностопная и черепная кости. В ходе исследования ученые изучили изменения в надкостнице и шовной мезенхиме черепа на модели мышей, что позволило выявить ухудшение структуры костей и их способности к заживлению с возрастом. Также были зафиксированы изменения в остеогенных клетках, включая повышение жесткости клеточных структур и снижение функций митохондрий.

Однако, несмотря на уменьшение количества остеопрогениторов у старых животных, ученые смогли увеличить их число с помощью специального биомедицинского устройства, доставляющего белок Wnt3a. Хотя это привело к увеличению числа остеопрогениторов, способности к восстановлению костей не удалось вернуть, что указывает на более глубокие проблемы в самих клетках.

Исследователи отметили, что сочетание интервального голодания с терапией Wnt3a значительно повысило эффективность лечения. Такой подход помог восстанавливать костную ткань пожилых мышей до состояния, сопоставимого с более молодыми особями. Дальнейшие исследования показали, что интервальное голодание способствует омоложению остеопрогениторов, повышая активность митохондрий (энергетических станций клеток) и уменьшая возрастной клеточный стресс.

Несмотря на обнадеживающие результаты, авторы подчеркивают, что исследования находятся на ранней стадии. В будущем полученные результаты могут поспособствовать разработке новых методов лечения, которые помогут пожилым людям быстрее восстанавливаться после травм и улучшать здоровье костей, а также других тканей, подверженных старению.

Ранее был найден способ отсрочить развитие возрастных заболеваний.