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Найден способ отсрочить развитие возрастных заболеваний

NatMet: воздействие на молекулу NAD помогает бороться с возрастными заболеванями
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Depositphotos

Ученые из Бергенского университета (Норвегия) установили, что недостаток молекулы NAD или никотинамидадениндинуклеотида может быть причиной деменции или нейродегенеративных заболеваний по мере старения организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism (NatMet).

Ученые объяснили, что все функции человеческого организма зависят от энергии, которая поступает из пищи. Питательные вещества, такие как сахара и жиры, преобразуются в универсальную форму энергии, необходимую для работы клеток. Ключевую роль в этом процессе играет молекула никотинамидадениндинуклеотида (NAD), которая действует как перезаряжаемая батарея, обеспечивая клетки энергией для их жизнедеятельности.

Процесс передачи энергии происходит в митохондриях — клеточных структурах, которые называют «энергетическими станциями». Однако с возрастом уровень NAD в клетках снижается, что ученые связывают с увеличением потребности в этой молекуле для восстановления поврежденной ДНК. В результате, когда митохондрии или их запасы NAD иссякают, могут возникать серьезные проблемы, такие как деменция или болезнь Паркинсона.

Исследование показало, что снижение уровня NAD в клетках в целом переносится нормально, но длительный дефицит этой молекулы может привести к фатальным последствиям. Ученые также отметили, что чрезмерное потребление клетками NAD может нарушать работу митохондрий, что связано с возрастными заболеваниями.

Специалисты утверждают, что использование добавок для повышения уровня NAD может помочь предотвратить проблемы с клеточной энергией и замедлить развитие заболеваний, связанных со старением.

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