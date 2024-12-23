Найден способ отсрочить развитие возрастных заболеваний

Ученые из Бергенского университета (Норвегия) установили, что недостаток молекулы NAD или никотинамидадениндинуклеотида может быть причиной деменции или нейродегенеративных заболеваний по мере старения организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism (NatMet).

Ученые объяснили, что все функции человеческого организма зависят от энергии, которая поступает из пищи. Питательные вещества, такие как сахара и жиры, преобразуются в универсальную форму энергии, необходимую для работы клеток. Ключевую роль в этом процессе играет молекула никотинамидадениндинуклеотида (NAD), которая действует как перезаряжаемая батарея, обеспечивая клетки энергией для их жизнедеятельности.

Процесс передачи энергии происходит в митохондриях — клеточных структурах, которые называют «энергетическими станциями». Однако с возрастом уровень NAD в клетках снижается, что ученые связывают с увеличением потребности в этой молекуле для восстановления поврежденной ДНК. В результате, когда митохондрии или их запасы NAD иссякают, могут возникать серьезные проблемы, такие как деменция или болезнь Паркинсона.

Исследование показало, что снижение уровня NAD в клетках в целом переносится нормально, но длительный дефицит этой молекулы может привести к фатальным последствиям. Ученые также отметили, что чрезмерное потребление клетками NAD может нарушать работу митохондрий, что связано с возрастными заболеваниями.

Специалисты утверждают, что использование добавок для повышения уровня NAD может помочь предотвратить проблемы с клеточной энергией и замедлить развитие заболеваний, связанных со старением.

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