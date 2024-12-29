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В гробницах жен викингов нашли сокровища и странные каменные артефакты

SciNor: в Норвегии обнаружили 1300-летние стеклянные бусы, монеты и камни
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University Museum of Bergen

Норвежские археологи из Университетского музея Брегена выкопали необычные артефакты при раскопках захоронений эпохи викингов на западном побережье страны. Находки датируются началом 800-х годов нашей эры и эпохой викингов. Об открытии сообщает портал ScienceNorway (SciNor).

Команда изучила три места погребения, принадлежавших женщинам. В них оказались броши, стеклянные бусины, монеты и узорчатые камни. Некоторые из ювелирных изделий были привезены из Ирландии, Англии и Франкской империи.

По словам ученых, предметы говорят о том, их владелицы, вероятно, не были уроженками Норвегии, а прибыли сюда издалека и стали женами викингов из местной общины.

Исследователи отметили, что убранство захоронений указывает на высокий статус их обладательниц.

В одно из гробниц нашли четырехметровую ладью, выложенную из камней. На месте ее мачты обнаружили странный камень с прорезью, напоминавшей по форме женский половой орган, вероятно, служивший для обозначения пола хозяйки гробницы.

Археологи допустили, что сооружение могло быть кенотафом — мемориалом без тела, тогда как женщину погребли в другом месте. Реальные обстоятельства трудно установить, поскольку почва в западной Норвегии плохо сохраняет органические материалы.

В каменной ладье также были найдены ножницы для шерсти, гребень для прядения, прялка, ткацкий нож и бронзовый ключ. Эти предметы говорят о том, что владевшая ими женщина была главой семейства и занималась престижным в обществе викингов ткацким делом.

Ранее археологи нашли во Франции 1800-летнее золотой кольцо с ониксом.

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