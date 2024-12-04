Ученые нашли средства против туберкулеза в болотных грибах

Американские ученые из Национального института здравоохранения обнаружили несколько видов болотных грибов, производящих токсичные для возбудителя туберкулеза вещества. Исследование опубликован в научном журнале PLOS Biology.

Специалисты изучили торфяные болота, служащие средой обитания для многочисленных видов бактерий рода Mycobacterium. К этому же роду относится туберкулезная палочка Mycobacterium tuberculosis.

Растущие на этих болотах грибы конкурируют с микобактериями за возможность размножаться в разлагающемся сером слое, который, как и поражения в легких больных туберкулезом, остается кислой, бедной питательными веществами и кислородом средой.

В лаборатории ученые выращивали Mycobacterium tuberculosis рядом с каждым из примерно 1500 видов грибов, собранных из серого слоя нескольких торфяных болот на северо-востоке США.

Они идентифицировали пять грибов, которые оказывали токсическое воздействие на бактерию. Дальнейшие лабораторные эксперименты сузили эти эффекты до трех различных веществ, вырабатываемых различными грибами: патулин, цитринин и нидулалин А.

Каждое из трех соединений оказывает токсическое воздействие на бактерию туберкулеза, серьезно нарушая клеточные уровни класса соединений, известных как тиолы. Некоторые тиолы важны в процессах поддержания жизни и функциональности бактериальных клеток.

Исследователи отметили, что эти три соединения сами по себе вряд ли будут хорошими кандидатами на роль лекарств. Однако учитывая сходство между средой торфяных болот и очагами туберкулеза, результаты подтверждают особую стратегию разработки лекарств, сокращающих сроки лечения: нацеливание на биологические процессы, которые поддерживают уровни тиолов в бактериях туберкулеза.

Ранее ученые нашли причину высокой летальности возбудителя туберкулеза.