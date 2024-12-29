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Ученые создали молекулы «невозможной» структуры с помощью света

Chem: фотохимические реакции обеспечили ранее недоступную компоновку молекул
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Итальянские ученые из Болонского университета добились сверхточной подгонки молекул в веществе с помощью фотохимических реакций и процессов самосборки. Геометрия получившихся соединений считалась невозможной в обычных условиях. Исследование опубликовано в научном журнале Chem.

«Мы показали, что, подавая световую энергию в водный раствор, можно предотвратить достижение термодинамического минимума молекулярной реакции самосборки, что приведет к распределению вещества, которое не соответствует наблюдаемому при равновесии», — отметили авторы открытия.

По словам химиков, такое поведение лежит в основе многих функций живых организмов, но было плохо изучено в искусственных молекулах из-за сложности процессов.

Разработка команды была основана на циклодекстринах — полых водорастворимых молекулах в форме усеченного конуса. Также использовались азобензолы, чьи молекулы меняют форму под действием света.

В воде взаимодействия между этими компонентами приводят к образованию супрамолекулярных комплексов, в которых нитевидные формы азобензола встраиваются в полости циклодекстрина.

Облучая компоненты светом, ученые заставили азобензолы и циклодекстрины образовывать разные комплексы в зависимости от условий освещения.

По словам исследователей, этот механизм самосборки в сочетании с фотохимической реакцией открывает новые пути синтеза и разработки новых динамических материалов, включая нанодвигатели.

Ранее химикам удалось в девять раз ускорить производство антибиотиков и лекарств от рака.

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