Названа самая опасная обувь для бега

Frontiers: бегать в кроссовках на толстой подошве может быть опасно

Ученые из Университета Флориды установили, что бегуны, которые носят кроссовки на толстой подошве, чаще получают травмы. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Sports and Active Living.

За шесть лет исследования специалисты собрали данные более чем 700 бегунов, анализируя тип обуви, историю травм и параметры их походки с помощью специализированных беговых дорожек и видеозаписей с функцией захвата движения. Результаты показали, что кроссовки на высокой подошве, уменьшающейся по направлению к носку, могут нарушать естественный ритм бега, что, в свою очередь, связано с повышенным риском травм.

У спортсменов, использующих легкую обувь с широким носком и меньшим перепадом высоты каблука, отмечалась меньшая частота повреждений и ушибов. Исследователи подчеркивают, что такие особенности обуви могут мешать бегунам точно ощущать, как стопа касается земли, что делает их более уязвимыми к потере равновесия.

Ученые планируют провести дополнительные контролируемые исследования, чтобы точно выяснить, как смена типа обуви влияет на точность определения удара стопы и частоту травм. Эти данные помогут разработать более эффективные рекомендации по сохранению здоровья спортсменов.

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