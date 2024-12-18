Врач рассказал, как предотвратить переломы и падения во время гололеда

Падения — это одна из ведущих причин, которая значительно ухудшает качество жизни пожилого человека. Они приводят к травмам, переломам и даже к страху передвижения. Чтобы избежать переломов и падений во время гололеда, нужно придерживаться пяти правил, рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник лаборатории общей гериатрии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-гериатр Евгений Попов.

«Первое — подготовка к холодному сезону. Планируйте свои поездки, убедитесь, что ваша обувь и одежда соответствуют зимним условиям. Второе правило — выбор обуви. Она должна быть с жесткой и гибкой подошвой, хорошей амортизацией, а также иметь высокий задник и нескользящую поверхность. Обувь на шнурках или с липучками обеспечит лучшую фиксацию на ноге. Кроме того, обувь должна быть теплой, водонепроницаемой и иметь хорошую подошву для сцепления с поверхностью. Рассмотрите возможность использования противоскользящих насадок на подошву обуви, которые могут быть установлены в зависимости от погодных условий», — рассказал врач.

Третье правило – изучите технику безопасного перемещения: идите медленно, делая короткие, уверенные шаги. Не спешите и обращайте внимание на поверхность, по которой идете. Избегайте скользких мест и старайтесь двигаться по уже протоптанными маршрутам.

«Четвертое правило — использование вспомогательных средств. При необходимости используйте трости или костыли для дополнительной поддержки. Это поможет вам сохранить равновесие при движении, не стесняйтесь использовать столь важные инструменты профилактики падений. Рассмотрите возможность ношения защитных средств, таких как бедренные протекторы. Они помогут предотвратить серьезные травмы при падениях», — отметил врач

Если, несмотря на все меры предосторожности, все же произошло падение, важно знать, как правильно реагировать.

«После падения оцените состояние своего тела, не спешите вставать, если вы испытываете сильную боль. Если вы не можете встать, позовите на помощь, позвоните кому-либо из родственников или в экстренные службы. Если вы получили травму или не можете двигаться, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью», — заключил доктор.

Ранее врач рассказал про необычное проявление сердечно-сосудистых заболеваний.