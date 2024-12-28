Названо психическое упражнение для борьбы с игровой зависимостью

Китайские ученые из Ханчжоуского педагогического университета нашли способ борьбы с зависимостью от онлайн-игр. Оказалось, что с пристрастием к геймингу помогает справиться медитация осознанности. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging (BPCNN).

Игровое расстройство характеризуется чрезмерным увлечением интерактивными развлечениями, которое негативно влияет на повседневную жизнь человека. Это проблема часто связан с нарушениями психического здоровья, такими как депрессия и социальная изоляция.

Предыдущие исследования связывали игровую зависимость с аномальной функциональной связанностью в областях мозга, отвечающих за обработку вознаграждений, исполнительный контроль и сеть пассивного режима работы мозга. Эти аномалии ухудшают когнитивный контроль и усиливают аддиктивное (зависимое) поведение.

В новом эксперименте задействовали 80 человек с диагностированным игровым расстройством. Участников обучили медитации осознанности — психическом упражнении, во время которого нужно спокойно наблюдать за своими текущими мыслями, сосредотачиваясь на настоящем моменте.

Исследование показало, что практика медитации улучшает связь между дорсолатеральной префронтальной корой и другими областями мозга, участвующими в принятии решений и контроле импульсов.

Также выяснилось, что медитация улучшает связь между сетью исполнительного контроля и сетью режима по умолчанию. Укрепленные связи между этими двумя сетями предполагают, что осознанность способствует большей интеграции между системами, ответственными за управление внешними импульсами и внутренним самосознанием.

В совокупности эффекты помогли стабилизировать нейрохимический дисбаланс, часто наблюдаемый при аддиктивном поведении.

Ранее ученые нашли связь между СДВГ и зависимостью от видеоигр.