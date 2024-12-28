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Названо лекарство от диабета, помогающее справиться с депрессией

JAD: препарат метформин облегчил симптомы депрессии пациентам с диабетом 2-го типа
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Depositphotos

Китайские ученые из Аньхойского медицинского университета в городе Хэфэй обнаружили, что распространенное лекарство для лечения диабета метформин эффективно против депрессии у людей с сахарным диабетом 2-го типа (СД2). Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Команда провела 24-недельный эксперимент, в котором задействовали 475 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Критерии включения требовали, чтобы пациенты соответствовали клиническим порогам для диагностики СД2 и набрали 10 или более баллов по шкале депрессии, тревоги и стресса DASS-21.

Участников разделили на две группы, в одной из которых 350 человек получали метформин, тогда как другая из 125 человек лечилась другими средствами для контроля уровня глюкозы.

Ученые наблюдали значительное снижение симптомов депрессии в группе метформина за 24 недели исследования. Средний балл по депрессивной шкале снизился с 16,01 до 12,75.

В контрольной группе показатели также улучшились, но менее значимо — с 15,68 до 14,84.

По словам исследователей, результаты подчеркивают двойную пользу метформина для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Ранее ученые выяснили, что метформин помогает людям в борьбе с алкогольной зависимостью.

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