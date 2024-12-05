Ученые нашли новые доказательства эффективности лекарств от ожирения против пьянства

Американские ученые из медицинской компании Henry Ford Health установили, что похудение с помощью лекарств против ожирения (ЛПО) привело к снижению потребления алкоголя примерно у половины пациентов. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

Предыдущие работы в этом направлении сосредоточивались на изучении действия одного типа ЛПО — агонистов рецепторов глюканоподобного пептида-1 (АР ГПП-1). В новом проекте специалисты также рассмотрели эффекты от других доступных препаратов для снижения веса, таких как метформин и бупропион/налтрексон.

Команда рассмотрела медицинские данные 14 тыс. участников проекта WeightWatchers, которые начали принимать ЛПО с января 2022 года по август 2023 года.

Среди примерно 7500 человек, которые изначально заявили об употреблении алкоголя, около половины (3400) сообщили, что стали меньше пить.

При этом наибольшее снижение показали те, кто изначально находились в умеренной (7–14 порций в неделю) и тяжелой (от 15 порций в неделю и выше) категориях употребления алкоголя. Все типы ЛПМ были связаны с сокращением употребления алкоголя.

Опросы показали, что у принимающих ЛПО людей снижается интерес к алкоголю, а также они начинают сильнее страдать от похмелья после спиртного.

По словам специалистов, дальнейшие исследования покажут, привели ли ЛПМ к снижению потребления алкоголя или участники изменили свои привычки, поскольку стали получать меньше калорий и выбирать более здоровый образ жизни.

Ранее препарат для похудения семаглутид избавил лабораторных крыс от алкоголизма.