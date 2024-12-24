В России предложили дешевый способ производства светящегося бетона

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали технологию производства недорогого и прочного люмобетона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Люмобетон днем накапливает солнечную энергию, а ночью преобразует ее в свет за счет добавления люминофора. Материал применяют в облицовке фасадов, мощении тротуаров, обустройстве садово-парковых зон и так далее.

Исследователи отметили, что эффективность и качество люмобетона зависят от доли фотолюминесцентного пигмента и способа его введения в бетонную смесь.

Команда предложила метод производства композита под названием «люминофор в стекле». В нем измельченное закаленное стекло смешивается с порошком люминофора в соотношении 30/70. Полученная смесь запекается в печи, остужается и перемалывается до гранул размером 5 миллиметров.

Ученые Пермского Политеха сравнили свою технологию с аналогами и по ГОСТу проверили устойчивость фотолюминесцентного пигмента к внешним факторам, в том числе погодным условиям и механическим воздействиям.

Политехники отметили, что для снижения расхода дорогостоящей части смеси светящийся компонент можно вводить лишь в состав лицевого слоя изделия, тогда как основной объем бетона будет состоять из базовой рецептуры.

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