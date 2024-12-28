На Камчатке нашли новое, не характерное для региона растение

Научные сотрудники КамГУ им. Витуса Беринга обнаружили новый для Камчатки вид растения – подъельник подбуковый. Это редкое бесхлорофилльное растение желтого цвета относится к группе сапрофитов – организмов, живущих в симбиозе с грибами и питающихся в основном разлагающимся опадом растений. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ.

Уникальность находки подтверждается тем, что на Камчатке крайне редко встречаются растения без хлорофилла – зеленого пигмента, отвечающего за фотосинтез.

«Подъельник подбуковый имеет беловатый или жёлтый цвет, живет в симбиозе с грибами, получая от них необходимые для жизни вещества, а те в свою очередь могут быть в симбиозе деревьями. Вопрос, считать ли подъельник паразитом для хвойных деревьев пока нерешен», – рассказал «Газете.Ru» руководитель работы, сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного центра РАН научный сотрудник Молодежной лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга Михаил Кожин.

В ходе той же экспедиции исследователи собрали более 700 листов гербария, включающего около 300 видов растений. Находка нового для Камчатки вида подтверждает необходимость дальнейшего изучения флоры полуострова. В следующем году исследователи планируют продолжить полевые работы и подготовить еще новое дополнение к флоре региона, не останавливаясь на достигнутых результатах.

Исследование проведено в рамках программы «Приоритет 2030».

Ранее стало известно, что на Камчатке может появиться опасный гибрид борщевика.