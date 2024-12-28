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Названы самые удобные позы для секса после новогоднего застолья

Сексолог Карпова: три позы лучше всего подходят для секса после новогоднего ужина
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Kuznechik/Shutterstock/FOTODOM

Существует три позы для секса после новогоднего ужина, которые помогут вам наслаждаться близостью, не испытывая дискомфорта после приема пищи. Это поза на стуле, «ложка» и миссионерская, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, сексолог Ольга Карпова.

«После обильной еды может быть тяжело находиться в привычных позах, но поза на стуле — превосходный вариант. Позу можно адаптировать под ваши предпочтения. Один из партнеров садится на стул, а второй может сесть на колени или встать перед первым. Партнер, который сидит, располагается удобно, может немного отклониться назад для большей поддержки. Второй партнер садится на его колени, лицом к нему, пары могут обняться. Эта поза позволяет не нагружать желудок», – рассказала психолог.

Вторая поза «ложка» предполагает, что партнеры ложатся набок, так чтобы один находился за другим. Внешний партнер обнимает внутреннего, а оба могут слегка согнуть ноги.

«Миссионерская – классическая поза, которая тоже подходит для секса после застолья. Один партнер лежит на спине, другой располагается сверху. Чтобы уменьшить давление на живот, партнер сверху может опираться на руки или даже на локти. Так вы сможете наслаждаться близостью и интимностью, не испытывая дискомфорта», – заключила врач.

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