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Россиянам рассказали, как бороться с предновогодним унынием

Психолог Суслов: предпраздничное уныние появляется из-за четырех причин
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Предпраздничное уныние связано с четырьмя факторами: желанием решить все проблемы до конца года, планированием дел на праздничных каникулах, озабоченностью из-за подготовки к Новому году и финансовыми проблемами. Если разобраться с этими четырьмя пунктами, то уныния не будет и человек получит удовольствие от праздников, рассказал «Газете.Ru» клинический психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов.

«Основная проблема праздничного выгорания — это бесконечное «долженствование». Зачастую больше половины дел, которые, как мы считаем в большинстве своем, «должны сделать» к Новому году, можно вполне спокойно отложить на потом. Потому что, пытаясь объять необъятное и встретиться перед Новым годом со всеми родными и друзьями, к празднику в итоге мы подходим с тотальным выгоранием и нервозным состоянием», — рассказал Суслов.

Далее большинство людей озабочено вопросами поиска и бронирования мест для празднования и наиболее эффективного проведения новогодних каникул, в том числе для детей. И многие руководствуются принципом: чем больше мероприятий, тем лучше.

«Также большое заблуждение – неизменные годами традиции встречи Нового года. Например, нарезка всевозможных традиционных салатов, подготовка стола. Во многих хозяйках еще крепко сидит убеждение, что надо готовить обязательно самим и устать так, что на празднование и общение с близкими людьми не останется сил», – отметил психолог.

Другой фактор, влияющий на предновогоднее уныние, это финансы. Чтобы избежать больших трат и импульсивных покупок, планируйте их заранее и составляйте списки.

«И помните, что необязательно дарить дорогие подарки, и необязательно дарить их всем, кого вы знаете. Борьба с предпраздничным выгоранием – это прежде всего борьба со стереотипами, которые сидят во многих из нас все еще очень глубоко. Не нужно бояться поступать так, как хочется именно вам, а не так, как вы считаете, от вас ждут», – заключил врач.

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