Названа опасность пломб-плюшек

Пломба-плюшка — это неофициальный термин, который описывает пломбу, установленную без учета анатомической формы зуба. Такая пломба может привести к повреждению пломбы, износу соседних зубов, трещинам и сколам эмали, а также нарушениям прикуса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог, основательница центров стоматологии Regale Лилия Кузьменкова.

«Такая пломба выглядит как гладкий, выпуклый или плоский «комочек» материала, который не воспроизводит природные бугры, фиссуры и углубления, характерные для зубов. Они играют важную роль в обеспечении здоровья зубов и их функциональности: помогают более эффективно пережевывать пищу, способствуют равномерному распределению нагрузки на зубы во время жевания», – рассказала врач.

Пломба-плюшка не позволяет зубам смыкаться, так, как задумано природой, что влечет за собой ряд серьезных последствий.

«Если зуб не имеет четких функциональных бугров и фиссур, жевательное давление распределяется неравномерно. Это может привести к повреждению пломбы, износу соседних зубов, трещинам и сколам эмали. Неестественное смыкание зубов приводит к нарушению контакта между верхними и нижними зубами, что может вызвать смещение челюстей и проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, а также спровоцировать серьезные изменения в прикусе. А аномалия прикуса, в свою очередь, сказывается на здоровье организма в целом», – рассказала врач.

Ранее врач назвала алкогольные напитки, которые могут пить диабетики в новогоднюю ночь.