В России придумали способ за час убрать шишку на большом пальце стопы

В Пензенском государственном университете (ПГУ) придумали новый способ хирургического лечения вальгусного отклонения первого пальца стопы. Операция длится около часа под местной анестезией. Через два дня человек может встать на ноги в специальной реабилитационной обуви — туфлях Барука. На 7-е сутки пациента выписывают, а через полтора месяца он может ходить самостоятельно без вспомогательных средств. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Вальгусное отклонение первого пальца стопы — статическая деформация стопы, при которой большой палец отклоняется внутрь. В области его сустава образуется остеофит (костный нарост) или больше известный в народе термин — «шишка». Заболевание приносит человеку много неудобств: косметический дефект, нарушение ходьбы, возникновение боли в области стоп. С подбором обуви также возникают проблемы из-за значительного выступа (остеофита) сбоку.

На первой стадии заболевания врачи-травматологи прибегают к остеотомии. Это операция, при которой кость разрезается для того, чтобы ее сократить, удлинить или заменить положение ее частей относительно оси (выровнять). В случае с «шишкой» на большом пальце ноги пересекается кость у основания. Ее выравнивают — возвращают на место.

Ученые доработали способ исправления оси первой плюсневой кости путем шевронной V-образной остеотомии. Обычно после нее остается кусочек плюсневой кости, который утилизируют.

«Мы предложили положить эту кость на внутренний край пальца и закрепить. Это создает дополнительную опору для перемещенной головки и дополнительную костную массу для последующего заживления, коррекции оси первой плюсневой кости, опорной функции головки», — рассказал «Газете.Ru» профессор, заведующий кафедрой «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина» Медицинского института ПГУ Станислав Сиваконь.

Пензенские ученые используют «лишний» операционный материал в качестве костного аутотрансплантата. Операция проходит следующим образом. После возвращения большого пальца по наружному краю первой плюсневой кости подготавливают ложе для трансплантата — локально снимают надкостницу большого пальца. Костный аутотрансплантат треугольной формы размещают в подготовленное ложе и фиксируют к кости винтом. Избыточная порция капсулы плюснефалангового сустава удаляется и ушивается. Завершается операция наложением швов.

«Мы увеличиваем площадь кости большого пальца стопы. Тем самым предотвращаем в будущем риск ее перелома при неадекватной нагрузке. А переломы в реабилитационный период — распространенное явление. К тому же избегаем возможных нагноений, уменьшив площадь операции», — отметил Сиваконь.

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