Названы черты личности, отвечающие за склонность к ночным кошмарам

Американские ученые из католического Университета Инкарнейт Уорд в Техасе нашли связь между определенными психологическими чертами и частотой ночных кошмаров. Исследование опубликовано в научном журнале Dreaming.

Известно, что пугающие сны тесно связаны с некоторыми проблемами психического здоровья. Например, 50–70% людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) часто видят кошмары.

Аналогичным образом кошмары заметно чаще встречаются у людей с тревожными расстройствами, депрессией и другими состояниями, связанными с настроением.

Среди людей без диагностированных проблем с психикой кошмарные сны часто снятся лишь 4% населения.

В новом исследовании задействовали 116 студентов-психологов из университета США. Большинство участников были молодыми людьми со средним возрастом 20,5 года.

Команда изучила взаимосвязь между частотой кошмаров и четырьмя факторами: невротизмом, склонностью к кошмарам, тонкими психологическими границами и чувствительностью к сенсорной обработке.

После учета социально-демографических факторов, частоты запоминания снов и совпадения между чертами ученые обнаружили, что только склонность к кошмарам и тонкие психологические границы были значимыми независимыми предикторами того, как часто участники видели ужасы в своих снах.

Склонность к кошмарам охватывает психологические факторы, такие как эмоциональная нестабильность, нарушение регуляции настроения и повышенная чувствительность к стрессу.

Исследователи предположили, что люди с высокой склонностью к кошмарам могут испытывать процесс, называемый «конкретизацией», в котором неясные или абстрактные ментальные переживания принимают более осязаемые формы, такие как яркие и тревожные образы сновидений. Это делает их более склонными к трансформации эмоциональных проблем наяву в тревожные сны.

Люди с более тонкими ментальными границами характеризуются большей взаимосвязанностью между своими эмоциями, мыслями и внешними стимулами. Они могут иметь повышенную восприимчивость к переживанию тревожных образов и эмоций во время сна, так как менее способны отфильтровывать эти влияния.

По словам ученых, их открытие дает лучшее понимание психологических причин появления ночных кошмаров.

Ранее исследователи нашли способ вылечить ночные кошмары при нарколепсии.