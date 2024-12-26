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Ученые раскрыли тайну разрушения антарктических айсбергов

GRL: массивные айсберги в Антарктиде могут раскалываться случайным образом
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Depositphotos

Исследователи из Великобритании, США и Австралии провели долгосрочное изучение крупнейших айсбергов Антарктиды, которые формировались каждый год в период с 1976 по 2023 год. Ученым удалось понять, как эти процессы связаны с изменениями климата и выявить их закономерности. Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Исследование было посвящено статистическому анализу данных о самых крупных айсбергах, площадь которых достигала 11 тысяч квадратных километров. Ученые выяснили, что хотя площадь самых больших айсбергов со временем немного уменьшилась, риск возникновения экстремальных событий, связанных с их откалыванием, не увеличился, несмотря на глобальное потепление.

Авторы работы также подчеркнули, что, хотя экстремальные ситуации, такие как образование A-68 — гигантского айсберга, отколовшегося от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года, не всегда связаны с изменением климата, частота более мелких откалываний действительно возрастает в результате глобального потепления. Ученые сравнили этот процесс с «смертью от тысячи порезов», имея в виду, что именно множество мелких откалываний айсбергов являются основной причиной потери льда в Антарктиде.

Исследователи также провели математическое моделирование, которое показало, что в Антарктиде вскоре может образоваться айсберг невероятных размеров — примерно с территорию Швейцарии, что составляет около 39 тысяч квадратных километров. Это станет событием, которое происходит примерно раз в столетие.

Ранее 37 лет наблюдений раскрыли секреты антарктического льда.

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