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Найдена генетическая мутация, замедляющая рост раковых опухолей

JЕМ: мутация в гене H2-Aa может замедлять рост раковых опухолей
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Shutterstock

Ученые из Юго-западного медицинского центра при Техасском университете выявили мутацию в гене H2-Aa, которая способна замедлить рост меланомы и других раковых опухолей. Информация об открытии опубликована в Journal of Experimental Medicine.

Ключевым элементом исследования стал ген H2-Aa, который участвует в производстве белка MHC класса II, играющего важную роль в работе иммунной системы. В ходе экспериментов на мышах ученые обнаружили, что отсутствие этого белка приводило к замедлению роста меланомы — злокачественной опухоли, поражающей пигментные клетки кожи.

Это произошло благодаря повышению активности подтипа Т-клеток, борющихся с чужеродными агентами, и подавлению регуляторных Т-клеток, которые снижают интенсивность иммунного ответа.

Для усиления эффекта ученые разработали моноклональное антитело, блокирующее действие белка H2-Aa. В сочетании с ингибиторами контрольных точек, которые являются частью современной иммунотерапии, это антитело значительно повысило выживаемость мышей с раком кожи.

По словам ученых, полученные результаты открывают новые перспективы для разработки методов лечения, которые могут быть эффективны даже для людей, которым не помогают традиционные методы иммунотерапии.

Ранее были названы добавки, повышающие риск развития рака.

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