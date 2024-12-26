Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы добавки, повышающие риск развития рака

Daily Mail: добавки с витаминами С и Е могут повысить риск развития рака
close
Depositphotos

Высокие концентрации витаминов С, Е, B6 и B12 могут стимулировать рост раковых опухолей. Об этом изданию Daily Mail рассказала американский диетолог Николь Эндрюс.

Врач объяснила, что распространенные добавки с витамином C рекламируются как средства для укрепления иммунной системы. Некоторые люди принимают их в чрезмерных дозах в попытке укрепить здоровье, однако такие действия могут дать обратный эффект.

Дело в том, что организм не способен переработать избыток витаминов достаточно быстро — действующие вещества могут атаковать здоровые клетки и стимулировать рост раковых опухолей. Кроме того, избыток витаминов при попадании в кровоток образует свободные радикалы — нестабильные химические частицы, которые провоцируют процесс окисления клеток и вызывают различные мутации в них.

Исследования показали, что необоснованный прием витаминов может быть вреден для людей с уже диагностированным раком. Так, ученые из Каролинского института в Швеции установили, что употребление добавок с витаминами C и E провоцирует образование новых кровеносных сосудов в опухолях легких.

Другая научная работа, проведенная в Университете штата Огайо, продемонстрировала, что риск развития рака легких у курящих мужчин повышался в четыре раза при приеме высоких доз витаминов В6 и В12.

Врач добавила, что многие витаминные добавки имеют неправильную маркировку, а их реальная дозировка неизвестна. По этой причине оценить риски их приема для здоровья затруднительно.

Ранее в Дании произвели витамин B2 неожиданным способом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами