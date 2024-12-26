Названы добавки, повышающие риск развития рака

Daily Mail: добавки с витаминами С и Е могут повысить риск развития рака

Высокие концентрации витаминов С, Е, B6 и B12 могут стимулировать рост раковых опухолей. Об этом изданию Daily Mail рассказала американский диетолог Николь Эндрюс.

Врач объяснила, что распространенные добавки с витамином C рекламируются как средства для укрепления иммунной системы. Некоторые люди принимают их в чрезмерных дозах в попытке укрепить здоровье, однако такие действия могут дать обратный эффект.

Дело в том, что организм не способен переработать избыток витаминов достаточно быстро — действующие вещества могут атаковать здоровые клетки и стимулировать рост раковых опухолей. Кроме того, избыток витаминов при попадании в кровоток образует свободные радикалы — нестабильные химические частицы, которые провоцируют процесс окисления клеток и вызывают различные мутации в них.

Исследования показали, что необоснованный прием витаминов может быть вреден для людей с уже диагностированным раком. Так, ученые из Каролинского института в Швеции установили, что употребление добавок с витаминами C и E провоцирует образование новых кровеносных сосудов в опухолях легких.

Другая научная работа, проведенная в Университете штата Огайо, продемонстрировала, что риск развития рака легких у курящих мужчин повышался в четыре раза при приеме высоких доз витаминов В6 и В12.

Врач добавила, что многие витаминные добавки имеют неправильную маркировку, а их реальная дозировка неизвестна. По этой причине оценить риски их приема для здоровья затруднительно.

Ранее в Дании произвели витамин B2 неожиданным способом.